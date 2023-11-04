Kütahya'da Murat Dağı Barajı temel atma töreni gerçekleştirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Murat Dağı Barajı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve diğer yetkililer katıldı. Barajın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarım arazileri suyla buluşacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Murat Dağı Barajı temel atma töreni gerçekleşti.

Düzenlenen törene; AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kütahya DSİ İl Müdürü İbrahim Kavak ve beraberindeki teknik heyet katıldı.

Kurban kesimi ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen Murat Dağı Barajının tamamlanmasıyla Eskigediz ve Yenikent beldelerinin yanı sıra 9 köyün 31 bin 450 dekar zirai arazisi suyla buluşacak. - KÜTAHYA