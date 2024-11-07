Kütahya'da Kadın Operatör Kabuk Soyma Makinesi Kullanıyor

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bayat Köyünde ORKÖY destekli olarak verilen kabuk soyma makinesi kadın operatör tarafından kullanılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman işletme Müdürlüğü Geyikalanı Orman İşletme Şefliğinde, kadın operatör tarafından kullanılan kabuk soyma makinesinin çalışması ile ilgili incelemelerde bulundu. Erdal Dingil, "Kadınlarımızın, özellikle ormancılık faaliyetleri gibi ağır işlerde işgücüne sağladıkları katılım ve ailelerine verdikleri destekle orman emvali kabuk soyma makinesinin kullanması, kadınlarımızın gücünü göstermesi açısından önem arz etmektedir. Kütahya ormanlarında kadınlarımızın çalışmaları ile orman emvali üretimine sağladıkları katkı daha kaliteli ve temiz emval üretimini artıracaktır. " dedi. - KÜTAHYA