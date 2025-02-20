Kütahya'da Gübre Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim sürecinin Kütahya'da da hızla devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen gübre denetimi seferberliği çerçevesinde 3-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Kütahya'da faaliyet gösteren gübre üretim yerleri ve gübre dağıtıcı bayilerde denetimler gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 11 adet içerik analizi için numune alınırken, 504 adet katı ve sıvı gübre üzerinde etiket, DNA barkod, stok, kamera, yangın söndürücü gibi yönetmeliklere uygunluk denetimi yapıldı. Ayrıca, ilgili malzeme ve evraklar da kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı. - KÜTAHYA