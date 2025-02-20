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Kütahya'da Gübre Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kütahya'da Gübre Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetimler Kütahya'da üç hafta süresince gerçekleştiriliyor. 3-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 504 adet gübre üzerinde yönetmeliklere uygunluk kontrolü yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim sürecinin Kütahya'da da hızla devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen gübre denetimi seferberliği çerçevesinde 3-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Kütahya'da faaliyet gösteren gübre üretim yerleri ve gübre dağıtıcı bayilerde denetimler gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 11 adet içerik analizi için numune alınırken, 504 adet katı ve sıvı gübre üzerinde etiket, DNA barkod, stok, kamera, yangın söndürücü gibi yönetmeliklere uygunluk denetimi yapıldı. Ayrıca, ilgili malzeme ve evraklar da kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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