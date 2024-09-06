Kütahya'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi İhaleleri Tamamlandı

Kütahya'nın Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi işlerinin ihale süreci tamamlandığı ve işlerin yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işlerine ait ihale işlemlerinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Projelerin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Aslanapa ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin tamamlanması ile 180 bin dekar, Altıntaş ilçesinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin tamamlanması ile 200 bin dekar alan olmak üzere toplamda 380 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır" dedi.

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Aslanapa ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, 800 kilometre stabilize kaplı tarla içi yol yapımı planlanmakta olup, tarla sınırlarında ya da öbekler halinde bulunan 150 bin metreküp taş toplanması ve 250 bin metreküp tesviye çalışması, Altıntaş ilçesinde 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında ise 900 kilometre stabilize kaplı tarla içi yol yapımı planlanmakta olup, tarla sınırlarında ya da öbekler halinde bulunan 180 bin metreküp taş toplanması ve 300 bin metreküp tesviye çalışması gerçekleştirilecektir. Projelerin Kütahya'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Müdür Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Kütahya'ya yaptığı yatırımlarla Kütahya'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam ettiğini, Kütahya'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti. - KÜTAHYA