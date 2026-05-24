Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nda 1,4 tonluk kurbanlık 600 bin TL'ye satıldı

Kurban Bayramı'na günler kala Kütahya Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik artarken, bu yılın en dikkat çeken satışı 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki dev kurbanlık tosun oldu. Yüksek kilogramı, gösterişli cüssesi ve fiyatıyla ilgi odağı olan kurbanlık, 600 bin liraya alıcı buldu.

Kütahya'da bayram öncesi kurbanlık alışverişi hız kazanırken, pazarda sergilenen büyükbaş hayvanlar vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle yüksek kilolu kurbanlıklar hem üreticilerin hem de alıcıların dikkatini toplarken, bu yılın en pahalı satışı "Simental" cinsi dev tosunla gerçekleşti.

Kütahya'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ahmet Mercan, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü "pazarın en pahalı kurbanlığını satma" geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Mercan'ın yetiştirdiği 2,5 yaşındaki Simental cinsi kurbanlık, özel bir besleme sürecinin ardından satışa hazır hale getirildi.

Ahmet Mercan, yıllardır aynı emek ve sabırla çalıştıklarını belirterek, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Emek veriyoruz, sabrediyoruz. Sonunda da böyle güzel sonuçlar çıkıyor. 600 bin liraya satmak bizler için gurur verici" dedi.

Pazarın en pahalı kurbanlığını satın alan Sezgin Küçük ise "Rabbim şimdiden kesilecek kurbanları kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı