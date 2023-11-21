Kütahya Belediye Meclisi'nin 5. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim Toplantısı'nda, 2024 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesi 4 milyar 176 milyon TL olarak kabul edildi.

Kütahya Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi 4 Milyar 176 Milyon TL Olarak Kabul Edildi

Kütahya Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 4 milyar 176 milyon TL olarak kabul edildi.

Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda '2024 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesinin müzakeresi' gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda; Belediye Meclisi'nin 1 Kasım 2023 tarih ve 346 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen '2024 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesi'nin müzakeresi maddesi, Milliyetçi Hareket Partili, Adalet ve Kalkınma Partili ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin kabul oylarıyla 4 milyar 176 milyon TL olarak kabul edildi. - KÜTAHYA