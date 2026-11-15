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Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni başkanı 1 oy farkla Anıl Metin Oto oldu

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Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni başkanı 1 oy farkla Anıl Metin Oto oldu
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Kuşadası Ticaret Odası'nda yapılan başkanlık seçimini Anıl Metin Oto, rakibi Aras Öztaş'ı 1 oy farkla geçerek kazandı. Oto 17, Öztaş 16 oy aldı; Oto, odanın yeni dönem başkanı oldu.

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Anıl Metin Oto, rakibi Aras Öztaş'ı 1 oy farkla geride bırakarak odanın yeni başkanı oldu. Oto 17 oy alırken, Öztaş 16 oyda kaldı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda yeni dönemin başkanını belirlemek için gerçekleştirilen seçimde heyecanlı bir yarış yaşandı. Başkanlık için Anıl Metin Oto ile Aras Öztaş'ın yarıştığı seçimde sonuç 17-16 olarak kayıtlara geçti. Anıl Metin Oto, aldığı 17 oyla Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi. Böylece Kuşadası Ticaret Odası'nda yeni dönem Anıl Metin Oto başkanlığında başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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