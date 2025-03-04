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Kuşadası Ticaret Odası'nda Toplantı Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Kuşadası Ticaret Odası'nda Toplantı Yönetimi Eğitimi Düzenlendi
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Kuşadası Ticaret Odası'nda, yöneticilere yönelik düzenlenen 'Toplantı Yönetimi' eğitiminde, etkili toplantı yönetimi ve zamanın etkin kullanımı konuları ele alındı. Eğitim, katılımcılar için büyük fayda sağladı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda, Oda Yöneticilerine yönelik "Toplantı Yönetimi" konulu eğitim yapıldı.

Tüm yöneticiler için son derece önemli bir konu olan Toplantı Yönetimi Eğitimi'nde, toplantı akışı, ortamı, yönetim stratejisi, toplantı yöneticisinin sorumlulukları, etkili sunum, etkin katılım ve benzeri konular ele alınırken, eğitimin en önemli faydalarından bir tanesinin de zamanı etkin kullanma konusunda yol göstermek olduğu vurgulandı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin, Namık Kemal Daylan, Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya, Yönetim Kurulu Danışmanı Didem Başdemir, Genel Sekreter Burhan Sezer ve Genel Sekreter Yardımcısı Merve Kahyaoğlu'nun katıldığı eğitim, Güven Bakırtaş tarafından verildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda eğitime verilen önemi her zaman dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; tüm gün süren ve aynı zamanda uygulamalar da yapılan eğitimin, kurumlar ve şirket yöneticileri için son derece faydalı olduğunu belirterek, "Oda Yönetimi olarak amacımız her zaman kendimizi daha da geliştirerek, daha iyi hizmet sunmak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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