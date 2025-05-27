Kuşadası'nda Lejyoner Hastalığı Eğitimi Düzenlendi

Kuşadası'nda Lejyoner Hastalığı Eğitimi Düzenlendi
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Kuşadası Ticaret Odası ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle konaklama sektörü için Lejyoner Hastalığı hakkında detaylı bir eğitim verildi. Eğitmen Dr. Varol Deveci, hastalığın kontrol önlemleri ve yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri katılımcılara aktardı.

Kuşadası Ticaret Odası ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi işbirliğinde konaklama sektörü için son derece önemli olan Lejyoner Hastalığı hakkında eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nden Vet. Hek. Opr. Dr. Varol Deveci tarafından Kuşadası Ticaret Odası eğitim salonunda verilen eğitimde, hastalıkla ilgili alınması gereken kontrol önlemleri ve bu uygulamaların yürütülmesi hakkında detaylar ele alındı.

Aynı zamanda, Lejyoner hastalığının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler, yasal sorumluluklar, hastalıkla mücadele yöntemleri ve bildirim usullerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı eğitim, özellikle konaklama sektöründeki katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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