Kuşadası'nda Kurban Bayramı Rüzgarı: Kadınlar Denizi Plajı Dolu

Kuşadası'nda Kurban Bayramı Rüzgarı: Kadınlar Denizi Plajı Dolu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde tatilciler, Kadınlar Denizi Plajı'nda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, Kadınlar Denizi Plajı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası sahilleri ile park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Kadınlar Denizi Plajı'nda aldı. Plaja gelenlerden bazıları Ege'nin mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Su sporları da yapan tatilciler, gün boyunca şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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