Kuşadası Belediyesi Kadınları Destekliyor: El Emeği Festivali Başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınların ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkıda bulunmaları için düzenlenen 'El Emeği Festivali' başladı. 'Emek sizden, destek bizden' sloganıyla Atatürk heykeli önünde açılan stantları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, " Kuşadası'nın emekçi kadınlarının her zaman yanındayız" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nde görevde olduğu 5 yıllık sürede sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olan projelerin altına imza atan Başkan Ömer Günel, kadınlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin giderek ağırlaşan ekonomik şartları göz önünde bulundurularak Başkan Ömer Günel tarafından Kuşadalı kadınların ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri satışa sunup, ev ekonomisine katkıda bulunmaları için Atatürk heykeli önünde 'El Emeği Festivali' başlatıldı. 30 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde açılan stantlarda takıdan ev eşyasına, tekstil ürünlerinden aksesuar ve hediyeliklere kadar birçok ürün bulunuyor. Cumartesi ve pazar günleri açık olan stantlar 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte stantları ziyaret etti. Kuşadalı üretken kadınlara hayırlı işler dileğinde bulunarak alışveriş yapan Başkan Ömer Günel, " Kuşadası'nın emekçi kadınlarının her zaman yanındayız. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarda Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde yaşayan her kesime destek olmaya çalışıyoruz. Birbirinden güzel el emeği ürünleri satın alabileceğiniz festivalimize mutlaka uğrayın" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel'in başlattığı El Emeği Festivali Kuşadalılar ve kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Kuşadası'na İzmir'den hafta sonu tatili için gelen Sevda Yeşil, "Çok güzel bir festival olmuş. Kuşadası Belediyesi'nin kadınlara böyle bir projeyle destek vermesi beni çok mutlu etti" dedi.

Festivalde stant açan Münire Sandelen ise, "Yıl boyunca evimde birçok takı üretiyorum. Yıllardır Kuşadası'nda yaşıyorum. Ama ilk defa böylesine büyük bir proje ile Kuşadalı kadınlara ev ekonomisine katkıda bulunmaları için yardımcı olunduğuna tanık oldum" diye konuştu. - AYDIN