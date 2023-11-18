Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira
Ekonomi Haberleri
Kadirli ilçesinde kuruyemiş satan Mustafa Kafalı, fiyatların astronomik şekilde arttığını belirtti. Bir cevizin 4 lira olduğunu söyleyen Kafalı, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade etti.
BURHAN DEMİRCİOĞLU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı kuruyemiş fiyatlarının geçen yıla oranla astronomik arttığını ifade etti. Bir cevizin 4 lira çektiğini anlatan Kafalı, "Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak" dedi.
Kadirli ilçesinde yıllardır semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı fiyatların bu sene astronomik şekilde arttığını söyledi.
BİR CEVİZ 4 LİRA
Mustafa Kafalı şöyle konuştu:
"Yıllardır bu Kadirli'nin bu semt pazarlarında kuruyemiş işi yapmaktayım. Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak? Kayısının kilosu 250 TL toptan. Yani fiyat pahalılığı var. 24 gram geliyor bir ceviz. 170 lira kilosu 4 lira küsur yapıyor. Millette alım gücü yok. Allah yardım etsin. Vatandaş, pahalı seyrediyor yani. Geçen sene günlük 100 kilo ceviz satıyorduk şimdi 8-10 kilo satarsak şükrediyoruz."
"ALT TABAKAYI DÜŞÜNSÜNLER BİRAZDA"
Pazar alışverişine gelen bir vatandaş ise, "Çok pahalı hemşehrim. 4 lira çekiyor, 5 lira çekiyor. Kendiler 80- 90 bin milletvekilleri aylık alıyor biz de hiç yok. Ne yapacağız biz? Alt tabakayı düşünsünler kardeşim biraz da. Alamıyorum, vazgeçtim" dedi.