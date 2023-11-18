Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı kuruyemiş fiyatlarının geçen yıla oranla astronomik arttığını ifade etti. Bir cevizin 4 lira çektiğini anlatan Kafalı, "Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak" dedi.

Kadirli ilçesinde yıllardır semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı fiyatların bu sene astronomik şekilde arttığını söyledi.

BİR CEVİZ 4 LİRA

Mustafa Kafalı şöyle konuştu:

"Yıllardır bu Kadirli'nin bu semt pazarlarında kuruyemiş işi yapmaktayım. Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak? Kayısının kilosu 250 TL toptan. Yani fiyat pahalılığı var. 24 gram geliyor bir ceviz. 170 lira kilosu 4 lira küsur yapıyor. Millette alım gücü yok. Allah yardım etsin. Vatandaş, pahalı seyrediyor yani. Geçen sene günlük 100 kilo ceviz satıyorduk şimdi 8-10 kilo satarsak şükrediyoruz."

"ALT TABAKAYI DÜŞÜNSÜNLER BİRAZDA"

Pazar alışverişine gelen bir vatandaş ise, "Çok pahalı hemşehrim. 4 lira çekiyor, 5 lira çekiyor. Kendiler 80- 90 bin milletvekilleri aylık alıyor biz de hiç yok. Ne yapacağız biz? Alt tabakayı düşünsünler kardeşim biraz da. Alamıyorum, vazgeçtim" dedi.