Kuruçay Kavunu: Tavşanlı'nın Eşsiz Lezzeti Tezgahları Süslüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesi, adını taşıyan eşsiz kavunuyla bir kez daha gündemde. Bölgenin verimli topraklarında, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen ve lezzetiyle ün salan Kuruçay kavunu, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

Tavşanlı'nın Kuruçay beldesinde yetiştirilen ve adeta bir lezzet efsanesine dönüşen devasa kavunlar, hem görüntüsüyle hem de tadıyla dikkat çekiyor. Bölgenin tarımsal zenginliğinin ve ılıman ikliminin bir armağanı olan bu kavunlar, etli, sulu ve yoğun aromalı yapısıyla tanınıyor.

Mehmet Ali Atıcı, "Siz de Kuruçay kavununu denemediyseniz, Tavşanlı'ya yolunuz düşerse mutlaka alın. Yerel lezzetleri destekleyelim" çağrısı yapılarak, yerel üretime ve çiftçiye destek olmanın önemi vurgulanıyor.

Bölge halkı ve yerel üreticiler, kendilerine özgü bu lezzetin daha geniş kitlelerce tanınmasını ve Kuruçay kavununun coğrafi işaret alarak markalaşmasını umut ediyor. Bu eşsiz lezzeti tatmak ve yerel tarıma destek olmak isteyenler için Tavşanlı ve Kuruçay, ziyaretçilerini bekliyor. - KÜTAHYA