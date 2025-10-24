Haberler

Kuru İncir Krisisi: Üreticinin Elinde Kaldı

Kuru İncir Krisisi: Üreticinin Elinde Kaldı
Güncelleme:
Aydın Ziraat Odası Başkanı, kuru incirin ihracatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin elinde kaldığını ve alıcı bulamadıklarını açıkladı.

Türkiye'nin milli meyvesi olarak adlandırılan ve coğrafi işaret tesciline sahip kuru incir bu yıl üreticinin elinde kaldı. Sorunun her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ihracatta yaşanan sıkıntıların faturasının adeta üreticiye kesildiğini belirtti.

İncirle ilgili sıkıntının had safhada olduğunu belirten Aydın Ziraat Odası Başkan ı Mehmet Kendirlioğlu, "Burada fiyattan ziyade tüccar ve ihracatçıların malı almaması sıkıntısı var. Şu anda üretimin yüzde 60 civarı üreticinin elinde. 15 Ekimde ilk yükleme tarihi çok sıkıntılı bir tarih olarak açıklandı. Bunu çok itiraz etmemize rağmen maalesef 15 Ekim tarihini değiştiremedik. Çünkü ilk yükleme tarihi ne kadar geç olursa incirin müstahsilden fabrikaya ihracatçıya gitmesi de bu kadar gecikiyor. Bu arada üretici ucuz fiyata malı satmak zorunda kalıyor. Bu durumları anlattık ama kimse dinlemedi. İncir'de sorun büyük" dedi.

"Ürünü alan yok"

Geçen yıllarda ekonomik sıkıntısı olanın incirini ucuz da olsa satıp işini gördüğünü ancak bu yıl ucuza vermek isteyenin de malını almadıklarını kaydeden Başkan Kendirlioğlu, "Bu sene çiftçi ürününü ucuza bile vermek istese maalesef alıcısı yok. Bunun en büyük sebebi ihracatta yaşanan sıkıntılar. Aflatoksin nedeniyle AB'ye malın gitmediği ileri sürülüyor. Diğer ülke alıcıları da fiyatları düşürmek istiyor. Konuyla ilgili başta Aydın milletvekillerimiz olmak üzere ilgili bakanlıklara bilgiler verdi. Sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
