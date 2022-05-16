Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı - Haberler

Küresel piyasalarda geçen hafta artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yeni haftada yoğun veri gündemi ve G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu.

Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı. Fed Başkanı Powell'ın "ekonomide yumuşak iniş" söylemi ile cuma günü tepki alımları gözlense de tüm bu gelişmeler pay piyasalarında hafta boyunca sert satışların yaşanmasına, dolara olan talebin ise güçlü kalmasına neden oldu.

Yeni haftanın da Çin'den gelen haber akışıyla düşük risk iştahı ile başladığı görülürken, bugün açıklanan verilere göre ülkede sanayi üretimi nisanda artış beklentilerine karşın yıllık yüzde 2,9 geriledi. Ülkede perakende satışlar da nisanda yıllık yüzde 11,1 azalarak tahminlerin çok altında kaldı. Verilerin ardından, salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırıldığı ülke ekonomisinde yavaşlamanın haziran ayına sarkacağı beklentileri güçlendi.

Çin'de açıklanan verilerin ardından petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Hindistan'ın buğday ihracatına sınırlama getirmesi de tarım emtia piyasalarındaki oynaklığın devam edeceğine işaret etti.

Cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi mayısta 59,1 ile Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesine karşın New York borsası alıcılı seyretti ve Dow Jones endeksi yüzde 1,47, S&P 500 endeksi yüzde 2,39, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 3,82 yükseldi. Geçen hafta ortalama yüzde 2,5'e yakın değer kaybeden endeksler, böylece arka arkaya 6. haftayı da düşüşle kapatmış oldu.

Geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test eden dolar endeksi, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamlarken, bugün 104,5 ile 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 haftalık yükselişin ardından geçen hafta düşüşe geçti ve yüzde 2,92'de dengelendi.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri tartışılmaya devam ederken, dolar karşısında zayıflamasını sürdüren avro ve enflasyonist baskılara yönelik endişeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu kapsamda ECB Başkanı Lagarde'ın yarın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Pay piyasaları tarafında oynaklığın yüksek seyrettiği geçen hafta, cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,55 yükseldi. Söz konusu hızlı yükselişin etkisiyle endekslerin haftayı pozitif kapatması dikkati çekerken, avro/dolar paritesi geçen hafta 1,0350 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,04'ün üzerinde bulunuyor.

Asya genelinde Çin'de salgın tedbirleri kademeli olarak yavaşlatılırken açıklanan verilerin ülke ekonomisinde yapısal problemlerin sürdüğüne ve toparlanmanın zaman alacağına işaret etmesi, pay piyasalarında karışık seyri beraberinde getirdi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle seyrediyor.

Yurt içinde ise cuma günü tepki alımlarının etkili olduğu Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 2.419,23 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 1,6 değer kaybetti. Dolar/TL, geçen haftayı önceki haftaya göre yüzde 3,5 yükselişle 15,4794'ten kapatmasının ardından, yen haftada bankalararası piyasanın açılışında 15,4980'den işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra ve Fed Başkanı Jerome Powell ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde de Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, İngiltere'de enflasyon, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımının öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed imalat endeksi