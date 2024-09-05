Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti

Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen kapanmalar, birçok şirketi zor durumda bırakırken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği ekonomik belirsizlikler de süreci daha da kötüleştirdi. Küçük ve büyük ölçekli pek çok firma iflasın eşiğine gelirken, bu kez kötü haber giyim sektöründen geldi.

Score'un yanı sıra, aynı sahibin diğer kot markası Chasin de iflas etti. İflas kararı, Zutphen mahkemesi tarafından duyuruldu.

EN AZ 450 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Score, 1981 yılında Apeldoorn'da ilk mağazasını açan girişimci Jan Peters'in önderliğinde yıllar boyunca büyümüş ve Hollanda alışveriş caddelerinde önemli bir marka haline gelmişti.

Score ve Chasin'in, Hollanda'daki mağazalarının yanı sıra, yurtdışında da çeşitli satış noktaları bulunuyordu. Ne yazık ki bu iflasla birlikte 50'den fazla mağaza kapatılacak ve en az 450 çalışan işsiz kalacak.