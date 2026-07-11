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Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı ülkeler belirlendi

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Cumhurbaşkanı Kararı ile küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi ve nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulanacağı ülkeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye de listede yer alıyor. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli.

Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler ile nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı ülkeler tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi kapsamında güvenli liman olarak ilan edilecek yerlerin ve nitelikli gelirin dahil edilmesi çerçevesinde "küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" ve "nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler belirlendi.

Almanya, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kenya, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Umman, Vietnam ve Yunanistan nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi güvenli limanı ve nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler ilan edildi.

Ayrıca, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Jersey, Kanada, Katar, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovenya, Tayland, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda ve Yunanistan "nitelikli gelirin dahil edilmesi esası kapsamında küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler olarak açıklandı.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri kazançlarına uygulanacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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