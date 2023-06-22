Kurban derilerinden ekonomiye 10 milyar liralık katkı bekleniyor
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Türk Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda kurban derilerinin zayi olmaması ve ekonomiye kazandırılması için 800 kişilik uzman personeli ile çalışacak. THK Başkanı Ali Yüksel, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği verilerine göre geçen yıl toplanan hayvan derilerinin işlenmiş halinin 5 milyar lira olduğunu, bu yıl işlenmiş haliyle 10 milyar liralık ekonomiye katkı sağlanmasının beklendiğini söyledi.
ÜRK Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda kurban derilerinin zayi olmaması ve ekonomiye kazandırılması için 800 kişilik uzman personeli ile çalışacak. THK Başkanı Ali Yüksel, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği verilerine göre geçen yıl toplanan hayvan derilerinin işlenmiş halinin 5 milyar lira olduğunu, bu yıl işlenmiş haliyle 10 milyar liralık ekonomiye katkı sağlanmasının beklendiğini söyledi.
THK, 1926 yılından bu yana her Kurban Bayramı'nda kurban derilerini toplayarak, ekonomiye can suyu sağlıyor. THK, bu bayramda da ülke genelindeki 382 şubesi ve 800 kişilik uzman personeli ile kurban derilerini toplayacak. Ekipler, 250 araç ile köylere kadar ulaşarak kurban derilerinin zayi olmasını önleyecek.THK Başkanı Ali Yüksel, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanların derilerinin toplanmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını söyledi. THK'nın kurban derisi çalışmaları konusunda 98 yıllık tecrübeye sahip olduğunu aktaran Yüksel, "Dünyada bu alanda merkezi olarak bu işi organize eden en iyi ekiplerden birisiyiz. Türkiye genelinde 384 şubemiz, 800 personelimiz ve 250 aracımız Kurban Bayramı'nda kurban derilerini toplamak amacıyla milletimizin hizmetinde olacak. Kurban derisini bağışlamak isteyenler 444 845 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bağışta bulunabilecekler. Taşrada çalışan ekiplerimiz sadece bu sayıda olmayacak. Valilerimiz, kaymakamlarımız, muhtarlarımız, belediyelerimiz ve pek çok gönüllümüz bizim bu faaliyetlerimize katılmaktalar. Özellikle önümüzdeki yıllarda sıklıkla göreceğiniz mavi üniformalı genç kanatlarımız bu faaliyetlerimize destek veriyorlar. Biz kurban derisi faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirleri o gençlerimizin eğitimleri için harcayacağız" diye konuştu.'VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ TUZ DAĞITIYORUZ'Kurbanın kutsiyeti ve onun kesiliş amacına uygun olarak gideceği yer kadar derinin yolculuğunun da önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "Kurban kesilirken hassasiyet gösterilmesi ne kadar önemliyse; deri yüzülürken onu parçalamadan yüzülmesi de önemlidir. Daha sonra 1 saat kadar bekletildikten sonra tuzlama işleminin yapılması önemlidir. Derinin yüzde 65'ini su oluşturuyor. Hayvanın gövdesinde iken güçlü olan deri sıyrıldıktan sonra nispeten zayıflıyor ve üzerinde bakterilerin gelişmesine uygun ortam oluşuyor. Dolayısıyla biz deri toplama merkezlerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz tuz dağıtıyoruz. Bunun için THK aylar öncesinden ekipler kuruyor, ihaleler yapıyor. En az hasarla ekonomiye kazandırılması için ekipler işlemin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yerine gidiyor. Derinin en az zayiatla gerçekleştirilmesini sağlıyoruz" dedi.
Yüksel, kurban derilerinin ham ve işlenmiş hali ile ekonomiye katkı sağlayacağını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl hayvan derilerinin hammadde değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğunu, deriler işlendikten sonra bunun 5 milyar lira civarında bir kapasite olduğu ifade edildi. THK olarak bu yıl ki öngörümüz, bu kapasitenin ham deri olarak 800 milyon lira civarında, işlenmiş kısmının da yaklaşık 10 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz. Böylesine önemli bir sektörün içerisindeyiz ve bunun için de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak için hazırlandık" dedi. Yüksel, kurban derilerinin işlenerek ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik gibi alanlarda kullanılarak ülke ekonomisine kazandırıldığını belirtti.