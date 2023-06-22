Kurban derilerinden ekonomiye 10 milyar liralık katkı bekleniyor

Türk Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda kurban derilerinin zayi olmaması ve ekonomiye kazandırılması için 800 kişilik uzman personeli ile çalışacak. THK Başkanı Ali Yüksel, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği verilerine göre geçen yıl toplanan hayvan derilerinin işlenmiş halinin 5 milyar lira olduğunu, bu yıl işlenmiş haliyle 10 milyar liralık ekonomiye katkı sağlanmasının beklendiğini söyledi.

ÜRK Hava Kurumu (THK), Kurban Bayramı'nda kurban derilerinin zayi olmaması ve ekonomiye kazandırılması için 800 kişilik uzman personeli ile çalışacak. THK Başkanı Ali Yüksel, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği verilerine göre geçen yıl toplanan hayvan derilerinin işlenmiş halinin 5 milyar lira olduğunu, bu yıl işlenmiş haliyle 10 milyar liralık ekonomiye katkı sağlanmasının beklendiğini söyledi.

THK, 1926 yılından bu yana her Kurban Bayramı'nda kurban derilerini toplayarak, ekonomiye can suyu sağlıyor. THK, bu bayramda da ülke genelindeki 382 şubesi ve 800 kişilik uzman personeli ile kurban derilerini toplayacak. Ekipler, 250 araç ile köylere kadar ulaşarak kurban derilerinin zayi olmasını önleyecek.

Yüksel, kurban derilerinin ham ve işlenmiş hali ile ekonomiye katkı sağlayacağını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl hayvan derilerinin hammadde değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğunu, deriler işlendikten sonra bunun 5 milyar lira civarında bir kapasite olduğu ifade edildi. THK olarak bu yıl ki öngörümüz, bu kapasitenin ham deri olarak 800 milyon lira civarında, işlenmiş kısmının da yaklaşık 10 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz. Böylesine önemli bir sektörün içerisindeyiz ve bunun için de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak için hazırlandık" dedi. Yüksel, kurban derilerinin işlenerek ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik gibi alanlarda kullanılarak ülke ekonomisine kazandırıldığını belirtti.