Lokman Hekim Üniversitesinden Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Dağ, Kurban Bayramı süresince artan kırmızı et ve tatlı tüketiminin sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabileceğini belirterek, vatandaşlara dengeli beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, dini bayramların Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, özellikle Kurban Bayramı döneminde günlük beslenme alışkanlıklarının değişebildiğini vurguladı.

Dağ, bayram sofralarında kırmızı et ve şerbetli tatlı tüketiminin arttığına dikkati çekerek, bu durumun sindirim sistemi rahatsızlıkları, kan şekeri düzensizlikleri ve kalp-damar hastalıkları açısından risk oluşturabileceğini kaydetti.

Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesinin sindirim açısından zorluk oluşturabileceğinin altını çizen Dağ, "Yeni kesilmiş etlerdeki sertlik hem pişirme hem de sindirim açısından problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler tüketilmeden önce 12 ila 24 saat boyunca 4 derecede dinlendirilmelidir. Dinlendirme işlemi hem etin lezzetini artırır hem de sindirimi kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Dağ, bayram süresince tercih edilen pişirme yöntemlerinin sağlık açısından önemli olduğuna işaret ederek, kızartma yerine haşlama, fırınlama veya ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Çok yüksek ısıda ve uzun süre pişirilen etlerde sağlığa zararlı bileşiklerin oluşabileceğini ifade eden Dağ, "Izgara yapılırken et ile ateş arasında yaklaşık 10-15 santimetre mesafe bırakılmalı, etin iç sıcaklığının en az 75 dereceye ulaşması sağlanmalıdır. Yanmış veya aşırı kızarmış etlerin tüketiminden kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, kalp-damar hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin kırmızı et tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan yağlı etlerin sınırlı tüketilmesini önerdi.

Bayram boyunca porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dağ, et yemeklerinin yanında sebze, salata ve lif açısından zengin besinlerin tüketilmesinin sindirim sistemini desteklediğini aktardı.

Dağ, bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlıların da ölçülü tüketilmesi gerektiğini, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirterek, "Tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmamalı, mümkün olduğunca küçük porsiyonlarla yetinilmelidir. " uyarısında bulundu.

Kurban etlerinin doğru koşullarda muhafaza edilmesinin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dağ, etlerin büyük parçalar halinde değil, yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanması gerektiğini belirtti.

Dağ, etlerin derin dondurucuda yaklaşık 3-4 ay saklanabileceğini aktararak, çözdürülen etlerin tekrar dondurulmaması gerektiğini vurguladı.

Çapraz bulaş riskine karşı hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dağ, çiğ et ile temas eden yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesinin önemine işaret etti.

Dağ, bayram ziyaretlerinde sunulan ikramların tamamen reddedilmesinin her zaman mümkün olmadığını ifade ederek, her ikramdan küçük porsiyonlar tüketilmesinin ve gün genelindeki beslenme dengesinin korunmasının doğru yaklaşım olduğunu aktardı.