Kuraklık Çiftçiyi Zora Soktu: Borçların Faizsiz Ertelenmesi Talebi

Kuraklık Çiftçiyi Zora Soktu: Borçların Faizsiz Ertelenmesi Talebi
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlere zarar verdiğini belirterek, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının en az bir yıl faizsiz ertelenmesini talep etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu sezon yaşanan kuraklığın buğday, arpa ve mercimek başta olmak üzere stratejik ürünlere zarar verdiğini belirterek, "Kuraklıktan zarar gören ve geliri düşen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıkların ve azalan yağışların kuraklık afetinin sıklığını ve şiddetini yükselttiğini vurguladı.

Kuraklığın yavaş gelişim gösterebildiğine, çok geniş bölgelerde ve hatta kimi zaman bir ülkenin tümünde ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere sebep olabildiğine işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin küresel ölçekte yarı kurak bir iklim kuşağında bulunmasının kuraklığın hassasiyetini artırdığını ifade etti.

Ülkede 2024-25 sezonunda da tarımsal kuraklık sebebiyle üretimde azalmalar meydana geldiğini belirten Bayraktar, özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde ciddi verim kayıpları görüldüğüne dikkati çekti.

Bayraktar, Aksaray, Karaman, Kırıkkale gibi illerde de zirai don ve kuraklık nedeniyle buğday ve arpada verim kayıpları yaşandığını belirtti.

"Kuraklık stratejik ürünlere zarar verdi"

Bayraktar, nisanda yaşanan zirai don afetinden zarar gören çiftçilere sigortası olmasa da hasarları oranında yardım ödemesi yapılacak olmasını olumlu bulduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon yaşanan kuraklık da buğday, arpa ve mercimek başta olmak üzere stratejik ürünlere zarar vermiştir. Bu sebeple kuraklıktan zarar gören ve geliri düşen çiftçilerimizin de yardım kapsamına alınmasını, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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