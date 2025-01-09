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Kur Korumalı Mevduat Stoku 72 Haftadır Azalıyor

Kur Korumalı Mevduat Stoku 72 Haftadır Azalıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini ve 2023 yılı Ağustos ayındaki 3,4 trilyon liralık zirve değerinin 1,1 trilyon liraya düştüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şİmşek, Türk Lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceklerini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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