Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Partili yetkililer EYT teklifinin yasalaşması için ocak ayı ortasını işaret etti

Milyonlarca EYT'li heyecan içinde düzenlemenin Meclis'ten geçmesini beklerken, kulislerde konuşulan iddiaya göre AK Partili yetkililer EYT teklifinin yasalaşması için ocak ayı ortasını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik çalışması biten EYT düzenlemesinin aralık ayının ilk haftasında Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

2 TORBA KANUN DAHA SUNULACAK

Ancak 5 Aralık'ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek Meclis'e, bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.

YASALAŞMASI OCAK AYI ORTASINI BULABİLİR

Gazete Duvar'ın haberine göre AK Partili bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde Meclis'e sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.