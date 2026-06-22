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Limanlara uğrak yapan kruvaziyer yolcu sayısı 5 ayda 455 bini aştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının yüzde 2,2, yolcu sayısının ise yüzde 3,9 arttığını açıkladı. Mayıs ayında ise gemi sayısı yüzde 14,2, yolcu sayısı yüzde 10,8 yükseldi. En fazla yolcu Kuşadası Limanı'na geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 324'ü, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580'i bulduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemine ilişkin kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Özellikle Ege'deki limanlar ile İstanbul'a uğrayan kruvaziyer gemilerine dikkati çeken Uraloğlu, "Limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169'u, kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 10,8 artarak 257 bin 897'yi buldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, geçen ay Kuşadası Limanı'na 75 kruvaziyer gemiyle 127 bin 670, İstanbul limanlarına 31 kruvaziyer gemiyle 59 bin 176, Bodrum Limanı'na 11 kruvaziyer gemiyle 10 bin 889 ve diğer limanlara da 52 kruvaziyer gemiyle 60 bin 162 yolcunun geldiğini aktardı.

Beş aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 324'ü, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580'i buldu. Kuşadası Limanı'na 2026'nın ilk 5 ayında 129 kruvaziyer uğrak yaptı. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 66 gemiyle İstanbul limanları, 26 gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Kuşadası Limanı 189 bin 141 yolcuyla en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 115 bin 323 yolcuyla İstanbul limanları, 51 bin 202 kruvaziyer yolcuyla İzmir Alsancak Limanı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcuyla diğer limanlar takip etti."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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