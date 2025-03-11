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Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıların satışlarına neden oluyor

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Kripto para piyasası, ABD hisse senetlerindeki satış dalgasının yarattığı endişeler nedeniyle değer kaybederken, Başkan Donald Trump'ın sektöre yönelik son destek hamleleri bu düşüşü dengelemekte yetersiz kaldı. Kripto paralar ardı ardına büyük kayıplar yazdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, stablecoinleri destekleyerek doların küresel rezerv para birimi konumunu koruma planlarını açıkladı. Bu plan dolar yatırımcıları için geleceğe yönelik olumlu olarak karşılanırken kripto para piyasasında adeta şok etkisi yarattı. Sonrasında ABD hisse senetlerindeki satışların yarattığı korkuların Başkan Donald Trump kripto para sektörünü desteklemekten vazgeçtiği şeklinde yorumlamasıyla kripto paralar değer kaybetti.

KRİPTO PARALAR ZARAR YAZDI

Bitcoin fiyatı Asya'da %3'ten fazla değer kaybederek 76667,08 dolara kadar gerilemenin ardından toparlanmaya çalışıyor. Şu sıralarda 79669,40 dolar ile 24 saat öncesine göre yüzde 0,49 artıda. Etherium da %6'ya varan düşüşle Emil 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 1.756,48 doları test etti. Şu sıralarda yüzde 0,82 kayıpla 1855,67 dolardan işlem görüyor.

Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıların satışlarına neden oluyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kısa yoldan zengin olmak için uyanıklık edeyim derken elinizdekilerden olmayın altın alın altın helal para kazanmış aç gözlü olmayan küçük yatırımcı için en istikrarlı ve güvenilir yatırım aracı altındır kripto para harama göz dikmiş haramilerin kullandığı sistemdir aklınız varsa borsadanda uzak durun bu meydanda nice babayiğitler haşat oldu

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