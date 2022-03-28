Kripto paralarda rüzgar tersine döndü! Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü

Lider kripto para Bitcoin, 2022'deki kayıplarını silerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'de son iki haftadır görülen yükseliş sonrası lider kripto para bugün 45 bin doların üstüne çıktı. Gece saatlerinde 44 bin dolar seviyelerinden 47 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, en yüksek 47 bin 583 doları görürken sonrasında kâr satışlarının etkisiyle 47 bin seviyesine indi. Böylelikle ocak başından bu yana seyredilen 35-45 bin bandı kırılmış oldu. Yeni kazanımlar ile Bitcoin 2022 başından bu yana yaklaşık yüzde 1,2 artmış oldu. Bitcoin'in son 50 günlük ortalaması ise 41 bin 85 dolar seviyesindeydi.

PİYASA HAREKETLENDİ

Bunun yanında Cardano, Solana, Polkadot ve Dogecoin gibi kripto paralar da piyasaya paralel olarak değer kazandı. Ethereum yüzde 6 yükselerek 3 bin 320 dolar seviyelerinden işlem görürken Solana yüzde 9,5 yükselişle 11 dolardan, Cardano yüzde 5 yükselişle 1,2 dolardan işlem gördü.

2022'DE 45 BİN SEVİYESİ İLK KEZ AŞILDI

ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının pandemide para politikasını gevşetmesi sonrası kripto paralar büyük bir ivmelenme kaydetmişti. Sonrasında ise yüksek enflasyonla birlikte merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına başlaması kripto piyasasının hacmini epeyce daraltmıştı. Sıkı para politikası, kripto gibi riskli varlıklara yönelmek için piyasada daha az nakit bulunması anlamına geliyor. Ayrıca dijital para birimleri, birçok uzman bu iddiayı reddetmesine rağmen, Rusya'nın Ukrayna krizi sonrası gelen yaptırımları aşmak için kullanabileceğine dair spekülasyonların ardından inceleme altına alındı. Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin ve Ethereum, bu ay dar bantta da olsa istikrarlı bir ilerlemeye devam etti. Bitcoin'in ocak ayının başından bu yana ulaşamadığı seviye olan 45 bin dolar isedünkü ralliyle birlikte aşılmış oldu.

İNGİLTERE VE ABD'DEN KRİPTO ÇIKIŞI

Öte yandan piyasada ekonomi patronlarının kriptolara ilişkin söylemleri de yakından takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar ile ilgili konuştu. Yellen kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti. Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu belirtti. Bunun yanında İngiltere de kısa süre içinde kripto piyasası için düzenleme getirileceği duyuruldu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın önümüzdeki haftalarda kripto için yeni bir düzenlemeler duyuracağı, planın detaylarının henüz kesinleşmediği belirtildi.

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