Kripto parada büyük çöküş! Amerikan gazetesi "Eğlence bitti" başlığını attı
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Kripto piyasanın bayrak gemisi Bitcoin, Kasım 2020'den bu yana ilk defa 20 bin doların altında indi. Bitcoin an itibariyle 18 bin 846 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasında yaşanan bu çöküşle ilgili Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, "Kripto para eğlencesi bitti" başlığını attı.
Kendisini 1 dolara sabitleyen ve somut banknotlar ile desteklendiğini iddia eden sabit coinlerin sahte olduğunun ortaya çıkmasından sora, kripto para piyasalarına duyulan güven azaldı.
2 YIL SONRA 20 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Mayıs ayından beri devam eden düşüşte son olarak kripto piyasasının bayrak gemisi Bitcoin, Kasım 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına düştü. Bitcoin an itibariyle 18 bin 846 dolardan işlem görüyor. Bir Bitcoin, 326 bin 586 Türk Lirası ediyor.
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden olan Wall Street Journal, "Kripto para eğlencesi bitti" dedi ve durumu açıkladı:
- Güzel bir pazarlama ile popüler hale geldi
- İnsanlar için bir marka ve statü sembolü oldu
- İnsanların ilgisi ile suni bir değer kazandı
- Gerçek dünyada karşılığı olmadığı ortaya çıktı
- Enflasyon, pandemi ve ekonomik sorunlar yüzünden insanlar gerçek dünyaya yöneldi
- Kripto paraların, düşük gelir grubundan kaçış yolu olmadığı ortaya çıktı
- LUNA ve TERRA çöküşü ile piyasaya güven sıfırlandı
- İnsanlar ilgisini kaybetti
- İlgi ile kazanılan suni değer, bir anda balon gibi söndü
'KÖPEK BALIKLARI' YÜKSEK KALDIRAÇLI OYNUYOR
Sushi De-Fi Borsasında Omakase anonim ismiyle bilinen bir kullanıcı verdiği röportajda birçok köpek balığı yatırımcının işlemleri kayıt altına alan blok zincirleri araştırarak özellikle yüksek kaldıraçla oynayan diğer yatırımcılar hakkında bilgi edinmeye çalıştığına dikkat çekti. Sonrasında "köpek balıkları" bu yatırımcıları, insanların birbirinden aracı kurumlar olmadan borç aldıkları De-Fi sistemlerinde oldukça yaygın olan likidasyona (varlıklarının değerini sıfıra indirme) zorlayarak "likidasyon bonusu" elde ettikleri belirtiliyor.