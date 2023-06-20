Kosova Türkiye Ticaret Odası'nın 15. Kuruluş Yılı Törenle Kutlandı

Kosova Türkiye Ticaret Odası'nın 15. kuruluş yılı dolayısıyla Priştine'de tören düzenlendi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi, Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız'ın yanı sıra ülkede görevli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova Türkiye Ticaret Odasının 15. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kosova'nın Başkenti Priştine'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi, Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız'ın yanı sıra ülkede görevli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova ve Türkiye'den üyeleri bulunan Odanın yıllar boyunca Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Priştine Büyükelçiliği olarak Kosova Türkiye Ticaret Odasına her zaman destek vereceklerini belirten Angılı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak hem Kosova-Türkiye Ticaret Odasına üye olan Türk ve Kosovalı şirketler üzerinden hem hükümetler arası diyalogla hem de bence en önemlisi, insanlar arasındaki temaslarla Kosova'nın tüm kurumlarıyla ekonomisiyle siyasetiyle güvenliğiyle kendi ayakları üzerinde durması için Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz."

Oda Başkanı Balkız da Türkiye'nin güçlü ve üretken bir ekonomiye sahip olduğunu ve zamanla Kosova'nın ana ithalat ortaklarından biri haline geldiğini vurguladı.

2022'de ülkedeki Türk yatırımlarının toplam değerinin 450 milyon avroyu aştığına işaret eden Balkız, "Türkiye'den gelen yatırımlar, Kosova'da çoğunlukla dolaylı ve doğrudan yeni istihdam yaratan sektörlere yönelmekte, bugün Türkiye'den gelen doğrudan yatırımlar sayesinde 10 binden fazla Kosovalı istihdam edilmektedir." dedi.

Türkiye, geçen sene "en çok ithalat yapılan ülkeler" sıralamasında ilk sırayı almıştı

Türkiye, Kosova'ya en fazla dış yatırımın geldiği ülkeler sıralamasında Almanya ve İsviçre'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kosova Türkiye Ticaret Odasının kurulduğu 2008'den bu yana Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı yaklaşık 10 kat arttı.

Kosova, 2022'de 5,6 milyar avro tutarında ithalat yaparken, "en çok ithalat yapılan ülkeler" sıralamasında Türkiye ilk sırayı almıştı.