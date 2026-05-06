Kosova menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı, Kosova menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik açılan soruşturmayı duyurdu. Yapılan incelemeler, bu ithalatın dampinge karşı alınan önlemleri etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin Kosova çıkışlı ithalatla etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.