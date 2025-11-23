Haberler

KOSGEB'den İşletmelere 20 Milyon TL Destek Kredisi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ile işletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi sunulacağını açıkladı. Bu yıl 1266 işletme başvurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. Bu yılın 3'üncü çağrısına 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde 1647 projede 25,5 milyar TL finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
