KOS'ta görev değişimi: Başkan Kütükcü, görevi Büyükeğen'e devretti

2013 yılından bu yana Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Memiş Kütükcü, görevini Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen'e devretti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki görev değişimi Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan KOS Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı devreden Kütükcü'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Büyükeğen'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Görevi devreden Memiş Kütükcü ise, 12 yıllık görev süresini değerlendiren bir sunum gerçekleştirerek, bölgeye 12 yılda 12 milyar liralık yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda KOS Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Başkan Kütükcü'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kütükcü'nün KOS'un gelişmesine ve genişleme sürecine çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Büyükeğen, "Memiş başkanımız ve ekibi başta olmak üzere, Konya Organize Sanayi Bölgemize bugüne kadar hizmet eden, bölgenin sanayi üretim kapasitesinin artmasına katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de, hepimizin gururu haline gelen Konya Organize Sanayi Bölgemizin gelişme sürecine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bölgemizde müteşebbis heyet üyesi olarak görev yapacak Memiş başkanımızın bilgi ve tecrübesinden de faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütükcü, görev süresini değerlendirdi

2013 yılından bu yana Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Memiş Kütükcü ise, toplantıda müteşebbis heyet üyelerine görev süresi boyunca yaptıkları yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kütükcü, KOS'taki görevini Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile daha önce yürüttükleri istişareler doğrultusunda devrettiğini ifade ederek, KOS Müteşebbis Heyet Üyesi olarak bölgeye hizmet etmeyi sürdüreceğini kaydetti. 12 yıllık görev süresi boyunca Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni 12 milyon metrekareden 31 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırdıklarının altını çizen Kütükcü, yaptıkları tüm yatırım ve projeleri verimlilik odaklı yaptıklarının altını çizerek, "Rehberimiz her zaman istişare ve ortak akıl oldu. Görev süremiz boyunca, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte her zaman ortak akıl ve istişare kültürü ile yürüdük. Bu anlayışla bölgemizin marka değerini artırarak, Türkiye'de öncü OSB'ler arasına konumlandırdık" ifadelerini kullandı.

Kütükcü, "Görev süremiz boyunca yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyelerimizle birlikte; 4, 5 ve 6'ncı genişleme alanlarımızı yatırıma açarak, Konya OSB'mizi 12 milyon metrekareden 31 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece OSB'miz Türkiye'nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi haline geldi. Ayrıca göreve başladığımızda 444 olan bölgedeki fabrika sayımız 757'ye, 35 bin olan istihdamımız ise 65 bine ulaştı" şeklinde konuştu.

12 yılda 12 milyar liralık yatırım

12 yıllık görev süreleri boyunca Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi alt ve üst yapısına 12 milyar liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Kütükcü, 6 genişleme bölgesinden oluşan KOS'un genişleme bölgelerine yaptıkları yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Konya OSB'mizde 2. Genişleme Alanımızın eskiyen atık su ve yağmur suyu alt yapısını tamamen yeniledik. 3. Kısım Genişleme Alanımızın atık su, yağmur suyu, içme suyu ve yol alt yapılarının yenilenmesi için proje çalışmalarını başlattık. 2012 yılında tahsise açılan ve 108 parselden oluşan 4. Kısım Genişleme Alanımızda tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Burada yatırımcılarımıza tahsis ettiğimiz 108 parselin tamamı üretime geçti ve yüzde 100 doluluğa ulaştık. 2018 yılında tahsise açtığımız 5. Kısım Genişleme Alanımızda elektrik, su, doğalgaz alt yapılarını tamamladık. Yatırımcılarımıza burada ürettiğimiz 169 parselin tamamının tahsisini yaptık. 169 parselden 146'sı üretime başladı, 23 firmamızın da inşaat çalışmaları sürüyor. 2023 yılında ön tahsisini yaptığımız 6. Kısım Genişleme Alanımızda ise atık su, yağmur suyu ve yol altyapı çalışmalarına başladık. 6. Kısım'da ürettiğimiz 276 parselin ise 245'inin ön tahsislerini gerçekleştirdik."

Kütükcü, bölgenin fiber optik alt yapısını 175 kilometreden 800 kilometreye çıkararak Türkiye'de en uzun fiber optik alt yapısına sahip OSB haline geldiklerini, ayrıca bölgedeki GES kapasitesini de artıracak önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini ifade etti.

KOS, eğitim kampüsü haline geldi

KOS'taki en öncelikli yatırımlarının başında eğitim konusunun geldiğini anlatan Kütükcü, bölgedeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim alt yapısını geliştirdiklerini, bölgeye yeni bir Mesleki Eğitim Merkezi, Meslek Yüksekokulu ve Ana Okulu kazandırarak Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni bir mesleki eğitim kampüsü haline getirdiklerini vurguladı. Kütükcü, 12 yıl boyunca bölgede yaptıkları diğer yatırımları şu şekilde özetledi: "İtfaiye araç filomuzu ve teknik alt yapımızı güçlendirdik. Bir yandan bölgedeki mevcut camilerimizin kapasitesini artırırken, aynı zamanda bölgemize iki yeni cami daha kazandırdık. Atık Su Arıtma Tesisimizin kapasitesini Dünya Bankası kredisi ile, sanayicilerimizin öz kaynaklarına hiç dokunmadan 10 bin metreküpten 25 bin metreküpe çıkarma çalışmalarına başladık. İçme Suyu Arıtma Tesisimizin kapasitesini 4 kata yakın artırdık. Bölgemize bir Solar Çamur Kurutma Tesisi kazandırdık. Kurduğumuz Fidanlık ve Sera Alanımızla kendi fidanlarımızı ürettik. Bölgemizi 1 milyon metrekare yeşil alan ile Türkiye'deki en yeşil OSB'lerden biri haline getirdik. Ayrıca çevreci yaklaşımlarımız ve karbon salınımını azaltan yatırımlarımızla Türkiye'de Yeşil OSB Sertifikası olan 13 OSB'den biri olduk. Sanayicilerimizin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için bölgemize içinde antrepo, geçici depolama alanı, iç ve dış ticaret kantarları, Tır Parkı ve sosyal tesisler olan Lojistik Tesis kazandırdık. Yine sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgemize bir Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı kazandırdık."

Kütükcü, yaptıkları çalışmalarda kendilerine her zaman destek olan Müteşebbis Heyet Üyelerine, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, profesyonel çalışanlara ve bölgenin asıl gücünü oluşturan yatırımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - KONYA