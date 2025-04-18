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Kooperatiflerin Kuruluşunda Yeni Düzenlemeler

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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile kooperatiflerin kuruluş ve çalışma bölgeleriyle ilgili yeni değişiklikler yapıldı. Turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatiflerinin en az 50 kurucu ortak tarafından, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin ise büyükşehirlerde en az 3 bin, diğer illerde en az 2 bin ortakla kurulması şartı getirildi.

Kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri ile kurucu ortak sayıları ve çalışma bölgelerinin belirlenmesi konusunda değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, turizm geliştirme kooperatifleri ve gayrimenkul işletme kooperatifleri en az 50 kurucu ortak tarafından oluşturulacak.

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi, büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, diğerlerinde en az 2 bin esnaf veya sanatkar tarafından kurulabilecek.

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, ana sözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla bulunduğu ilde çalışmak üzere faaliyete başlayabilecek. Her il, tüm ilçeleriyle bir çalışma bölgesi olacak.

Kooperatifler, merkezinin bulunduğu ilçedeki esnaf ve sanatkar sayısı 200'ün altına düşmedikçe merkez değişikliği yapamayacak.

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Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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