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Konyalı Firmalar Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde

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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2023 yılında Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı sonuçlara göre, Konya'dan 17 firma listede yer aldı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2023 yılında Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası, 2023 yılı Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500 - 2023) araştırması sonuçlarını açıkladı. Konya'dan listeye 17 firma girdi. İSO İkinci 500 - 2023 sonuçlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya'dan bu yıl listede 17 firmamız yer aldı. RTM Tarım, Safa Tarım, Yıldız Pul, Konya Çimento, Meysüt Gıda, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Gitaş Gıda, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Akova Süt, İzi Süt, Besa Yemcilik, Sezarsan, Balcılar Yem, Memak firmalarımız listeye girdi. Böylelikle Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya, 25 firması ile yer aldı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize katkıları için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için daha büyük gayret göstereceklerine inancımız tamdır. İlerleyen yıllarda Konya ilk 1.000 listesinde daha fazla sayıda firması temsil edilecek potansiyele sahiptir" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası Selçuk Öztürk Türkiye Konya Ekonomi Güncel Haberler

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