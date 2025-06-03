Konya Ticaret Borsası Başkanı Çevik'ten Hububat Alım Fiyatları Değerlendirmesi

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının dünya fiyatlarına göre çok iyi olduğunu belirtti.

Çevik, açıklanan fiyatların, piyasanın beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Fiyatlandırmadaki kriterin, çiftçinin maliyeti ile refah payının karşılanması olması gerektiğini, bu kapsamda dekardaki verim ile kıraç bölgelerdeki yağış azlığı da dikkate alınarak fiyatların açıklandığını aktaran Çevik, "Yetkililer tarafından, dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyat açıklanmış. Dünya piyasasında buğdayın ton fiyatı 270 dolar. Şu anda Türkiye'de 345 dolar civarında." diye konuştu.

Çevik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye verilen desteklerin de önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Dekarda verilen mazot, toprak işleme ve tohum gibi destekler yaklaşık 807 lira. Su yetersizliği olan bölgelerde bu rakam 1200 liraya denk geliyor. Bu da dekarda ortalama 400 kilogram verim olduğu zaman 2 bin 500 liraya tekabül ediyor. Hasat sonunda hem ürün hem de desteklerle beraber hububatın kilogram fiyatı 16 liraya ulaşıyor. Dolayısıyla çiftçinin refah payı yüzde 45 civarında artırılmış oluyor. Geçen seneye göre ortalama yüzde 35 gibi bir zamma tekabül ediyor. Açıklanan rakamlar dünya fiyatlarına göre çok iyi. Devletimiz, 'üretim devam etsin' diye her zaman olduğu gibi yine çiftçinin yanında. TMO'nun satış fiyatının üzerinde bir rakam verilmiş oldu."