Konya Sanayi Odası, Rusya ile Ticaret Hacmini Artırmak İçin İkili İş Görüşmesi Programı Düzenledi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Konya'nın en fazla ihracat yaptığı Rusya ile ticaret hacmini artırmak için ikili iş görüşmesi programı düzenlendi. Oda binasında gerçekleştirilen organizasyon ile 33 Konyalı firma temsilcisi, 30 Rusya firması ile 100'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Konya'nın en fazla ihracat yaptığı Rusya ile ticaret hacmini artırmak için ikili iş görüşmesi programı düzenlendi. Oda binasında gerçekleştirilen organizasyon ile 33 Konyalı firma temsilcisi, 30 Rusya firması ile 100'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı.

KSO İhracat Destek Ofisi tarafından düzenlenen Konya-Rusya Federasyonu İkili (B2B) İş Görüşmeleri programında konuşan KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Rusya'nın Konya için önemli ihracat pazarlarından biri olduğunu söyledi. Konyalı sanayicilerin 2022 yılında 3 milyar 262 milyon dolar ihracat yaptığını ve bu yılın 8 aylık döneminde de 2 milyar 181 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Çimen, "Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Rusya Federasyonu geldi. Konyalı sanayicilerimiz bu dönemde, Rusya'ya 211 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Rusya ile olan ticari ilişkilerimizi daha fazla geliştirmek için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yapılacak ikili iş görüşmeleri ile yeni iş bağlantılarının oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Rusya Devlet İşletme Üniversitesi Proje Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Khalimon Ekaterina Andreevna da, ikili iş görüşmelerinin yapılması için Konya'nın özellikle tercih edilen bir şehir olduğunu söyledi. Konya'daki fırsatları bildiklerini aktaran Andreevna, "Bu toplantı için, Rusya'daki firmalarımızın sahipleri ve temsilcileri burada bulunuyor. Konya, Rusya Ekonomi Bakanlığımız tarafından özel seçilmiş bir bölge. Biz bu bölgenin ne kadar büyük fırsatları olduğunu, bu fırsatlarla ilişkilerimizi daha iyi bağdaştırabileceğimizi ve daha fazla ticari iş birliği yapabileceğimize inanıyoruz. Yapılacak ikili iş görüşmelerinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ve firma tanıtım sunumlarının ardından, ikili iş görüşmelerine geçildi. Gıda ürünleri imalatı, altyapı ve asfalt üretimi, endüstriyel güvenlik, makine mühendisliği, demiryolu yük taşımacılığı, madencilik, enerji, konfeksiyon gibi sektörlerden, 30 Rusya firma ve firma temsilcisinin katıldığı görüşmelerde Konyalı sanayiciler 100'den fazla görüşme gerçekleştirdi. - KONYA