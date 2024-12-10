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Konya Sanayi Odası, Enerji Verimliliğiyle Uluslararası Başarı Elde Etti

Konya Sanayi Odası, Enerji Verimliliğiyle Uluslararası Başarı Elde Etti
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Konya Sanayi Odası, Startup Ecosystem Stars tarafından verilen Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü kazanarak Türkiye'de bu ödülü alan tek sanayi odası oldu. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptıkları enerji verimliliği çalışmalarıyla hem Konya sanayisine hem de yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunduklarını belirtti.

Konya Sanayi Odası (KSO), enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atarak Startup Ecosystem Stars (SES) tarafından verilen Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Türkiye'de bu ödülü almaya hak kazanan tek sanayi odası olduklarını söyleyen KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin yeşil dönüşümünde öncü ve örnek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konya Sanayi Odası, yaptığı çalışmalarla dünya genelindeki girişimcilik ekosisteminde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle fark oluşturan kurumlara verilen Startup Ecosystem Stars (SES) Ödüllerinde Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Konu ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Startup Ecosystem Stars (SES) ödülleri, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Mind the Bridge tarafından, OECD ve Avrupa Komisyonu iş birliği içinde Microsoft'un desteğiyle Paris'te düzenlenen bir etkinlik. Enerji Verimliliği Etüt Merkezimizin yaptığı çalışmalar yüzlerce başvuru arasından seçilerek, Yükselen Yıldızlar Ödülü almaya hak kazandı. Odamız böylece uluslararası alanda bir ödül daha alma başarısı gösterdi. Bu ödülü alan Türkiye'deki tek Sanayi Odası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, yalnızca odamızın değil, Konya sanayisinin de bir başarısıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Firmalara 178 milyon lira tutarında enerji tasarrufu imkanı

Konya Sanayi Odası olarak bu zamana kadar 70 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yaptıkları bilgisini de paylaşan Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: "KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ile bu zamana kadar 70 firma ve kuruma ait 111 lokasyonda enerji etüt çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız bu ölçümlerle firmalarımıza, 178 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 7 bin 48 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Etüt çalışmalarımızla firmalarımızın hem enerjilerini daha verimli kullanmalarına imkan sağlıyor, hem de yeşil dönüşüm süreçlerine katkı veriyoruz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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