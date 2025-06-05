Konya'daki Elektromanyetik Test Merkezi, Sanayicilere Zaman ve Maliyette Tasarruf Sağlıyor

Konya'daki Elektromanyetik Test Merkezi, Sanayicilere Zaman ve Maliyette Tasarruf Sağlıyor
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Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bünyesindeki 'Yankısız Oda', elektromanyetik uyumluluk testleri ile sanayicilerin maliyet ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Test merkezi, çevre illere de hizmet vererek ihracat için gereken belgelerin alınmasını kolaylaştırıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde faaliyet gösteren "Yankısız Oda"da gerçekleştirilen elektromanyetik uyumluluk testleriyle, sanayicinin maliyet ve zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı altında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanıyla yapılan test merkezi, çevredeki illere de hizmet veriyor.

KTO Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Genel Müdürü Galip Öztürk, AA muhabirine, belli standartlara tabi tüm elektrikli, elektronik ürünler ve komponentler için testler yapabildiklerini söyledi.

"İhracat için bu testlerden geçmek şart"

Bu testlerin, Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde ürünlere serbest dolaşım imkanı sağlayan belgelerin verilebilmesi için de şart olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Yankısız odamızda, elektromanyetik uyumluluk testleri yapıyoruz. Bütün sektörlere hitap ediyoruz. Cihazların birbirini etkileyip etkilemediği burada test ediliyor. Ürünlerin ihracatında, özellikle CE belgelerinin alınabilmesi için ürünün bu testlerden geçmesi gerekiyor. Türkiye'de az sayıda yankısız oda var. Geçen yıl Türk Akreditasyon Kurumundan da akredite olduk. Bölgede tekiz. Kayseri, Adana, Karaman, Niğde gibi çevre illere de hitap ediyoruz."

Öztürk, "İstanbul ve Ankara'da benzer merkezler var. Bölgenin sanayicileri geçmişte test ihtiyaçlarını oralardan karşılıyordu. Bir arıza oluşması durumunda, git gel yapmak sanayicilerimizi yoruyordu ve maliyetleri de artırıyordu. Burada çok daha kolay bu hizmete ulaşabiliyorlar. Burada hem AR-GE faaliyetleri yapıyoruz hem de akredite testler yapıyoruz. Yapamadığımız bazı testler var. Bu testlerle ilgili de firmaların o testleri kolay geçebilmesine imkan sağlayacak geliştirmelere yardımcı oluyoruz." dedi.

"Katma değerli ürün çıktısı açısından önemli bir merkez"

AKİTEK mühendislerinden Muhammed Uzman da testleri büyük titizlikle yaptıklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi ile iç içe ve işbirliği halinde faaliyet gösterdiklerini belirten Uzman, şunları kaydetti:

"Evde kullanılan, buzdolabı, televizyon gibi beyaz eşya ürünlerinden ya da endüstride kullanılan parçalardan, otomotivde kullanılan multimedya ekipmanlarından aklınıza gelebilecek çok geniş bir alana hitap ediyoruz. Katma değerli ürün çıktısı almak açısından Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir merkez burası. Türkiye'de az sayıda merkez olduğundan sıra beklenerek bu hizmetler alınabiliyordu. Bazı firmalar da yurt dışından bu hizmeti alıyordu. Slovenya, Polonya gibi ülkelerden de hizmet alabiliyorlar. Tabii bu şekilde süreç çok daha uzun oluyor. Biz burada daha hızlı çözümler üretiyoruz. Özellikle Anadolu için."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Ekonomi
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