Albayrak Beton'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı konut satış istatistiklerinin toparlanmanın sinyallerini verdiğini, tablonun umut verici olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, resmi verilerin öngördükleri şekilde gelmeye devam ettiğini, açıklanan rakamlara bakıldığında ilk elde ve ipotekli konut satışlarında artış görüldüğünü belirtti.

Sektörel açıdan 2025 yılının çok iyi olmadığını aktaran Albayrak, piyasalardaki finansmana ulaşımın zorluğunun olumsuz etkilerinin pek çok sektör gibi kendi sektörlerinde de görüldüğüne dikkati çekti.

Bu yılın ilk 3 ayının toparlanma sinyalleri verdiğinin altını çizen Albayrak, "İlk çeyrek verileri umut verici. Konut fiyatları şu an daha önceki dönemlere kıyasla daha dengeli seyrediyor. Ayrıca ileride konut kredi faizlerinde bir düşüş olduğunda fiyatlar talep hareketlenmesinden dolayı yükselebilir. Konut fiyatları, yüksek seyrettiği ve ileride daha da artacağı öngörüsü, gayrimenkulün paranın değerini koruyan bir araç olarak görülmesine neden oluyor ve alımı destekliyor. Bu sonuçları değerlendiren kesim konut sahibi olmak için imkanları ölçüsünde adım adıyor." ifadelerini kullandı.