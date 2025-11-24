Haberler

Koçtaş ve YTÜ'den Genç Yeteneklere Destek Protokolü

Koçtaş, Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokolle, Makine Fakültesi öğrencilerinin stajlarını Koçtaş'ta yaparak perakende sektörüne donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlamayı hedefliyor. Protokol, öğrencilerin gerçek projeler üzerinde çalışarak uygulamalı deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

Koçtaş, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin son dönemlerinde İşletmede Mesleki Eğitim Staj Programı'nı (KOOP) Koçtaş'ta yaparak mezun olmalarını ve perakende sektörüne donanımlı bir şekilde adım atmaları amaçlayan protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçkaş, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle yaptığı işbirlikleriyle genç yetenekleri perakende sektörüne kazandırıyor. Bu kapsamda, YTÜ Koçtaş İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Eriş Aslan ve YTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yumurtacı'nın katılımıyla yeni işbirliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokolle, öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri gerçek projeler üzerinde çalışılarak, kariyerlerinin başında deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin son dönemlerinde, İşletmede Mesleki Eğitim Staj Programı'nı (KOOP) Koçtaş'ta tamamlayarak mezun olmaları ve perakende sektörüne hazırlanarak adım atmaları hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Eriş Aslan, eğitime ve genç yeteneklere yatırım yapmayı toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Aslan, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle gerçekleştirdikleri işbirlikleriyle öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamalı deneyimle de donanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz projelerle eğitim dünyasının bilgi birikimiyle sektörün deneyimini bir araya getirerek yalnızca öğrencilere değil, perakende sektörünün geleceğine de katkı sağlıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesiyle imzaladığımız protokolle, Makine Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin son dönemlerini tamamen Koçtaş'ta geçirmelerini hedefliyoruz. İlk öğrencilerimizin bu bahar döneminde aramıza katılmasını planlıyoruz."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
