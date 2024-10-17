KoçSistem, Dubai'deki GITEX Global Teknoloji Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

KoçSistem, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen GITEX Global Teknoloji Fuarı Dubai'de Türkiye'yi temsil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 44'üncüsü gerçekleşen fuarda, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'nın önde gelen firmalarıyla bir araya gelme fırsatı bulan KoçSistem, pazardaki varlıklarını derinleştirmeye devam edecek.

Şirket, fuara, dijital yayıncılık çözümü Pixage ve yapay zeka, nesnelerin interneti, ileri analitik alanlarında hizmet veren yüzde yüz iştiraki KoçDigital ile katıldı.

Türkiye'nin ileri teknolojilerdeki deneyimini fuara taşıyan şirket, Türkiye pavilyonu içerisinde ülkeyi temsil etme imkanı bulurken, ziyaretçiler son teknolojilerin sergilendiği standa ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, amaçlarının Türkiye'deki teknoloji liderliklerini bölgeye taşımak olduğunu belirterek, amaç doğrultusunda yakın zamanda bölgede konumlanmak için güçlü adımlar attıklarını aktardı.

Teknolojilerini ve ürünlerini bölgedeki şirketlere daha yakından tanıtmak için fuarda Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydeden Akarca, "Ülkemizdeki teknoloji liderliğini Dubai'ye de taşıyarak, buradaki potansiyel müşterilere dokunma fırsatı bulduk. Bölge, genç ve teknolojiye meraklı nüfusu, kamu kurumlarının dijital dönüşüm stratejileri ve altyapı yatırımlarıyla büyük bir potansiyel taşıyor." ifadelerini kullandı.

Akarca, pazardaki varlıklarını derinleştireceklerine işaret ederek, "Özellikle yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri analitiği gibi ileri teknolojilere yapılan yatırımlar hızla artıyor. Bölgenin yazılım ihracatı alanındaki taleplerinin güçlü bir Türk şirketi tarafından karşılaması çok değerli. Şimdi bu gücümüzü bölgedeki şirketler için harekete geçirerek, onların dijital dönüşümlerinde önemli bir rol oynamaya talibiz." açıklamasında bulundu.