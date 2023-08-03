Kocaeli'de sağanak nedeniyle zarar gören çiftçilere hibe destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında yaşanan sağanak sonucu tarlaları zarar gören çiftçilere tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağladı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açıklamasının ardından Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit tutanağına göre çiftçileri belirledi ve tohum ve gübreleri dağıttı. Çiftçiler, yapılan desteklerden memnun olduklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince temmuz ayında etkili olan sağanak nedeniyle tarlaları zarar gören çiftçilere, tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve gübre desteği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sağanakta ekim alanları zarar gören üreticilere, tamamı hibe gübre ve tohum desteği vereceklerini bildirmesinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit tutanağında ismi olan çiftçileri tespit etti.

Tutanağı beyan eden çiftçilere, tamamı hibe yem bitkisi tohumu ve gübre ekiplerce teslim edildi.

Üreticilere toplamda tamamı hibe 2770 paket organomineral taban gübresi ve yem bitkisi tohumu verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandıra Hacışeyh Mahalle Muhtarı Muharrem Ercan, Büyükakın'ın selden zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği vermesinden dolayı üreticilerin mutlu olduğunu belirtti.

Köyde fındıkçılık ve hayvancılık yapıldığını, yetiştirilen arpa, buğday ve mısırın da hayvanlara yem olarak verildiğini aktarkan Ercan, "Köyümüzde selden zarar gören çiftçilerimize gübre ve tohumları dağıtıldı. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, hizmetlerinden çok memnunuz. Desteklerin devamını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi Ali Akman da selde, arpa ve buğday ekili tarlasının bir kısmının zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililerin tarlada keşif çalışması gerçekleştirdiğini, gübre ve tohumları teslim aldıklarını belirten Akman, Büyükakın'a desteği için teşekkür etti.

Üretici Şaban Azak ise sel nedeniyle buğday ekili tarlasının zarar gördüğüne işaret ederek, "Yağmur çok şiddetli yağdı, 40 senedir böyle bir yağış görmedik. Tohum ve gübrelerimizi teslim aldık. Tahir Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aldığımız yardımlar zararımızı karşılıyor." ifadelerini kullandı.