Kocaeli'de market denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi

Kocaeli'de Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş onlarca ürün tespit etti. Denetimlerde ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumunu da kontrol edildi.

Kocaeli'de marketlere yönelik yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş onlarca ürün tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle ürünlerin raf etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının eşleşip eşleşmediğini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini de kontrol etti.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere tutanak tanzimi uygulayan ekipler, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü ise tespit ederek imha etti. - KOCAELİ