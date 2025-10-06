Kocaeli'de Akıllı Ulaşım Çözümleri İçin Yeni Program Başlatıldı

Ford Otosan ve kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure'ın kurucu ortakları arasında yer aldığı "Şehrini Geliştir Kocaeli" programı, şehirdeki ulaşım ve akıllı hareketlilik ekosistemi için çevreci ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan ve Driventure'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentim Bilişim AŞ, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent işbirliğiyle hayata geçirdiği program, yerel yönetim ve paydaşlarla girişimcileri bir araya getiriyor.

Yerel girişimciliği güçlendirip ortak akıl çerçevesinde mobilite ekosistemine fayda yaratmaya imkan sağlayacak program, İzmir ve Ankara'nın ardından bu kez Kocaeli'de uygulamaya alındı.

Kentlerin ihtiyaçlarına cevap veren akıllı mobilite fikirlerini teşvik ederek, şehir yaşamını dönüştürmeye yönelik somut adımlar atmayı amaçlayan program kapsamında şehrin gerçek sorunlarına odaklanan girişimciler, belirlenen 9 odak alanına yönelik fikirlerini geliştirerek uzman mentörler eşliğinde sahada uygulanabilen çözümler üretiyor.

Kent yaşamının temel unsurlarından ulaşım ve taşımacılık sistemlerini daha akıllı, çevreci ve verimli hale getirmenin amaçlandığı programda "mobilite ve ulaşımda veri tabanlı sistemler", "yolcu taşımacılığı, hizmet kalitesi ve güvenlik teknolojileri", "sürdürülebilirlik ve net sıfır emisyon çözümleri", "gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS)", "engelsiz ve kapsayıcı ulaşım teknolojileri", kentsel lojistik (akıllı yük taşımacılığı) çözümleri", "aktif ulaşım ve mikro mobilite çözümleri", "akıllı park yönetimi ve servis sistemleri" ve "iş güvenliği ve koruyucu teknolojiler" çözüm önerilerine odaklanılacak. Bu çözümler, hem kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de şehirde yaşayanların günlük yaşamına doğrudan etki edecek nitelikte olacak.

Programa seçilen girişimciler, alanında uzman mentörler ve eğitmenler eşliğinde gelişim sürecinden geçecek. Sürecin sonunda, katılımcılar projelerini sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinden oluşan jüriye sunacak. Program kapsamında öne çıkan fikirlerin, Kocaeli'nin farklı bölgelerinde pilot uygulamalarla test edilmesi ve yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Driventure erken aşama girişimlere yatırım yapıyor

Ford Otosan'ın inovasyon ve dönüşüm vizyonunun önemli bir uzantısı 2019'da kurulan Driventure, programda stratejik bir rol üstleniyor. Mobilite teknolojileri başta olmak üzere sürdürülebilirlik, yapay zeka, bağlantılı sistemler ve akıllı üretim gibi alanlarda erken aşama girişimlere yatırım yapan Driventure, finansal desteğin yanı sıra girişimlerin büyüme ve kurumsal işbirliği potansiyelini geliştiren bir stratejik ortak olarak konumlanıyor.

Proje kapsamında Driventure, girişimcilere ürün geliştirme, yatırım süreçleri hakkında bilgilendirme ve Ford Otosan'ın teknik birikiminden faydalanma imkanı sunacak. Böylece girişimciler, yalnızca fikirlerini olgunlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda gerçek kullanıcılar, belediye birimleri ve şehir altyapısıyla entegre çözümler üretme şansı elde edecek.

Başvuru süreci 31 Ekim 2025'e kadar devam ediyor

Program kapsamında seçilecek girişimcilere sunulacak destek paketleri arasında, Ford Otosan ve Driventure işbirliğiyle iş modeli geliştirme desteği, Kocaeli'de belirlenen bölgelerde saha testi ve pilot uygulama, uzman mentörler eşliğinde gelişim süreci, seçkin bir jüri, ekosistem partnerleri ve yatırımcılar karşısında fikrini sunma gibi avantajlar sunulacak.

Bu imkanlar sayesinde, girişimciler sadece teknik olarak değil, aynı zamanda iş geliştirme, yatırım ilişkileri ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda da kendilerini geliştirebilecek. İlk üçe giren projeler ise sırasıyla 500 bin, 250 bin ve 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

Başvuru süreci 31 Ekim 2025'e kadar devam eden programa ilişkin detaylara internet adresinden ulaşılabiliyor. Program, kamu, özel sektör ve ekosistem paydaşlarından katılımcılarla gerçekleştirilecek Demo Day ile sona erecek.