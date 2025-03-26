KOBİ'lere KOSGEB Destek Programları Tanıtıldı

Konya Sanayi Odası'nda (KSO) KOBİ'ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı düzenlendi. KOSGEB desteklerinin tanıtıldığı programda konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, KOSGEB desteklerinin Konya sanayisinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağının altını çizerek, Konyalı sanayicilere "KOSGEB desteklerinden en verimli şekilde yararlanın" çağrısında bulundu.

Programda ilk olarak konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat yapan ve 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir endüstri şehri olduğunu söyledi. Konya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nda sanayinin payının yüzde 27,5'e ulaştığını, sanayinin ardından hizmetler, tarım, inşaat ve bankacılık sektörlerinin geldiği bilgisini paylaşan Büyükeğen, şehrin toplam istihdamının yüzde 35'inin sanayi sektörü tarafından sağlandığına dikkat çekti. Konya sanayisinin üretiminde orta düşük ve orta yüksek teknolojinin payının arttığına vurgu yapan Büyükeğen, "Üretimde, düşük teknolojiden önemli oranda çıkmış durumdayız. Düşük teknolojinin üretimimizdeki payı yüzde 19'lara kadar geriledi. Üretimimizde; orta düşük teknolojinin payı yüzde 31.6, orta yüksek teknolojinin payı yüzde 48, yüksek teknolojinin payı ise yüzde 1,40 seviyelerinde bulunuyor. Konya Sanayi Odası olarak bizim hedefimiz; üretimimizin yaklaşık yarısını oluşturan orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknolojideki payımızı, orta vadede yüzde 75'lere çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyor, projeler geliştiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Bugünkü programımız da bu hedeflerimize ulaşmamız için önemli bir kaldıraç etkisi gösterebilir" dedi.

KOSGEB'in sunduğu desteklerin işletmelerin yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim modellerine geçişini hızlandırmada kritik bir rol oynadığını ifade eden Büyükeğen, Konyalı sanayicilere KOSGEB desteklerinden en iyi ve en verimli şekilde faydalanmaları çağrısında bulundu.

Sanayicilere, KOSGEB destek programları tanıtıldı

Daha sonra konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da, KOSGEB'i yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, bu kapsamda gerçekleştirilen firma ziyaretlerine önem verdiklerini bildirdi. Türkiye genelinde geçtiğimiz sene 167 bin işletmeyi yerinde ziyaret ettiklerini aktaran İbrahimcioğlu, "Konya'da da 5 bin 364 imalatçı firmayı ziyaret ettik. 2 yıl içerisinde yurt genelindeki 430 bin imalatçı firmamızın tamamını ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Girişimci Destek Programımız ile işletmelerimize hem İş Kurma Desteği kapsamında iş yerlerini kurarlarken destek oluyor hem de 1 milyon 500 bin TL'ye kadar İş Geliştirme Desteği veriyoruz" diyen İbrahimcioğlu, Konyalı sanayicilere yeni destek programları hakkında da bilgiler vererek sözlerine şöyle devam etti: "2025 yılı itibarıyla KOSGEB olarak üç yeni destek programını hayata geçirdik. Bu programlar; Küresel Rekabetçilik Destek Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı. Küresel Rekabetçilik Destek Programı, KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli ürünler geliştirmelerine, uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmelerine ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamalarına destek olmayı amaçlıyor. Programın, işletmelere sağladığı destek üst limiti 50 milyon TL. Kapasite Geliştirme Destek Programı ise KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek, üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar pek çok alanda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İşletmeler ölçeklerini büyüttükçe, birim maliyetlerini düşürme ve daha geniş pazarlara erişim sağlama fırsatına sahip oluyor. Bu programın da destek üst limiti 20 milyon TL. İstihdamı Koruma Destek Programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, her bir istihdama 30 prim günü için 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlanıyor. Destek, işletmelerin SGK prim ve vergi borçlarıyla mahsuplaştırılarak mali yüklerini azaltacak şekilde uygulanıyor. İstihdamı Koruma Destek Programına başvuruların 31 Mart'ta sona ereceğini vurgulamak isterim."

Ayrıca İbrahimcioğlu, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sunduklarını belirterek, "TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı sayesinde firmaların dijital olgunluk seviyeleri analiz ediliyor ve ihtiyaç duydukları yatırımlar belirleniyor. Bu kapsamda 20 milyon TL'ye kadar işletmelere destek sağlanıyor" dedi.

KSO'daki programa KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile Konyalı sanayiciler ve iş yeri temsilcileri katıldı. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği program soru ve cevaplarla devam etti. - KONYA