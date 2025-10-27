KOBİ'ler için KURGAN Sistemi: Fırsatlar ve Sorumluluklar

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, sahte faturayla mücadele için devreye alınan yapay zeka destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi'nin KOBİ'ler için hem fırsat hem de sorumluluk oluşturduğunu, bu işletmelerin rehberlik ve dijital destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Ufluoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulunun (VDK) devreye aldığı KURGAN Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zeka destekli sistemin sahte belge ve kayıt dışı işlemleri önleyerek mali şeffaflığı artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Ufluoğlu, bunun KOBİ'ler için hem fırsatlar hem de ciddi sorumluluklar getirdiğini kaydetti.

Ufluoğlu, sistemin KOBİ'leri güçlendiren araçlar haline gelmesi gerektiğini, bunun yolunun da KOBİ'lere uygun dijital eğitim, yazılım teşviki, vergi uyum desteği ve rehberlik modellerinden geçtiğinin altını çizdi.

Sistemin, işletmelerin finansal davranışlarını daha yakından izlediğini vurgulayan Ufluoğlu, şöyle devam etti:

"Birçok KOBİ hala dijital dönüşümünü tamamlayamadı, muhasebe altyapısı sınırlı. KURGAN gibi ileri veri sistemleri, bu işletmeler için ek bir maliyet, zaman ve bilgi gerektiriyor. Bu nedenle sistemin başarıya ulaşması için sadece denetim değil, rehberlik ve destek mekanizmaları da aynı anda devreye alınmalı."

"Kaynak dağılımı bölgesel farklılıklar dikkate alınarak dengelenmeli"

Birçok küçük işletme için başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi gerektiğine işaret eden Ufluoğlu, mikro işletmelere teminatsız kredi modelleri sunulmasının, KOBİ'lere dijital başvuru desteği ve rehberlik sağlanmasının, ayrıca bölgesel farklılıkların dikkate alınarak kaynak dağılımının dengelenmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Ufluoğlu, KOBİ'ler için devlet, finans kuruluşları ve reel sektörün işbirliğiyle erişilebilir, adil ve sürdürülebilir bir destek ekosistemi oluşturulmasının da önem taşıdığını kaydetti.