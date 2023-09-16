Kızılcık Üretiminin Düşmesiyle Fiyatlar Yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekşi tarhananın hammaddesi olan kızılcık üretiminin yarı yarıya düşmesi üzerine fiyatlar 50 TL'ye kadar yükseldi. Üreticiler, kırağın neden olduğu zararın üretimi etkilediğini belirtti.