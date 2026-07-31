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KİT'lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla 105 bin 705 kişi çalışıyor

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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın ikinci çeyreği itibarıyla 105 bin 705 kişi görev yapıyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın ikinci çeyreği itibarıyla 105 bin 705 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 105 bin 705 kişi çalışıyor ve bunların 105 bin 559'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 146'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 217'si memur, 44 bin 403'ü sözleşmeli, 42 bin 682'si kapsam içi işçi, 3 bin 930'u kapsam dışı işçi, 10 bin 473'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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