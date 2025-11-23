Haberler

Kış Tatilinde Yaralanmalardan Korunmanın Yolları

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Yüksel, kış tatilinde güvenli kalmak için alınması gereken önlemleri açıkladı. Kask ve diğer güvenlik ekipmanlarının eksiksiz olmasının önemine dikkat çeken Yüksel, profesyonel yardım almanın gerekliliğini vurguladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Yüksel, güvenli bir kış tatili için alınması gereken önlemlere değinerek, "Kask, bileklik ve diğer güvenlik ekipmanları eksiksiz olmalı. Mümkünse kendi ekipmanınızı kullanın, kiralık ekipmana alışmak zaman alıyor ve kazalarda riski artırıyor. Ciddi yaralanmalarda ise profesyonel yardım alınmalı, yanlış müdahale durumu daha da kötüleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış sporlarının doğasında var olan hız faktörü, kontrolsüz düşmelerle birleştiğinde vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Özellikle diz bağ yaralanmaları, omuz çıkıkları ve bilek kırıkları, sezonun en istenmeyen "hatıraları" arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Yüksel, profesyonel olmayan sporcuların en sık yaptığı hatalara değinerek, güvenli bir kış tatili için alınması gereken önlemleri anlattı.

Kış sporlarında yaralanmaları kayak ve snowboard olarak 2'ye ayırmak gerektiğini belirten Yüksel, "Snowboard'ta özellikle açık el üzerine düşme sonrasında el bileği, dirsek ve omuz yaralanmaları daha sık görülüyor. Kayakta ise ayakların çıkmaması durumunda torsiyonel kuvvetler nedeniyle ayak bileği, kaval kemiği kırıkları ve diz bağ yaralanmaları daha sık karşımıza çıkıyor. Her iki sporda da menisküs yaralanmaları ve ani yön değişikliklerinden kaynaklı bağ yaralanmaları sık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Yüksel, yaralanmaların çoğunlukla tatilin son günlerinde meydana geldiğine vurgu yaparak, genellikle tatilin 3-5 gününün kayarak geçirildiğini belirtti.

Sabahtan akşama kadar yoğun aktivite sonrası vücudun yorulduğunu ve yaralanma riskinin arttığını aktaran Yüksel, bu nedenle uygun ısınma, esneme ve tatil boyunca kontrollü hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Yaralanmaları önlemede ekipmanın kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Yüksel, "Kask, bileklik ve diğer güvenlik ekipmanları eksiksiz olmalı. Mümkünse kendi ekipmanınızı kullanın, kiralık ekipmana alışmak zaman alıyor ve kazalarda riski artırıyor. Ciddi yaralanmalarda ise profesyonel yardım alınmalı, yanlış müdahale durumu daha da kötüleştirebilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
