'Kırsalda hayat var' diyen Milletvekili Ceylan Açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK ve Tarım Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Çorum'daki faaliyetlerini değerlendirdi.

TKDK'nın Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından bugüne kullandırdığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan, "Kırsalda hayat var" sloganı ile başladığı açıklamasında "Türkiye genelinde Çorum'un da içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektörde 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 40 ile 70 arasında hibe verilmektedir. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer tüm vergilerden de muaf tutulmaktadır" dedi.

"Desteklenen bin 100 projeye 400 milyon lira yatırım yapıldı"

Çorum'da bugüne kadar yatırım tutarı 400 milyon liraya ulaşan bin 100 projeye 200 milyon lira hibe sağlandığını, bunun 173 milyon lirası ödenmiş, kalan kısmın ödemelerinin devam ettiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, bu yatırımlarla 2 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Milletvekili Ceylan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programıyla; süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarına destek verildiğini ifade etti.

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına talep var"

IPARD hibelerinde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını, Kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerinin ön plana çıkması sağlandığını ayrıca 40 yaş altı genç yatırımcılara ise hayvancılık yatırımlarında ilave yüzde 5 hibe verildiğini hatırlatan Ahmet Sami Ceylan "TKDK'nın en son çıktığı Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirine yönelik IPARD II 11. Başvuru Çağrısına Çorum'da oldukça yüksek talep oldu. 164 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 67 yenilenebilir enerji, 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme, 4 zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 2 arıcılık, 1 makine parkı projesi olmak üzere; 340 milyon lira yatırım ve 180 milyon lira hibe tutarlı, 244 proje başvurusu alınmıştır. Bu çağrı; 340 milyon liralık yatırım tutarı ile bir çağrı döneminde en yüksek yatırım talebinin yapıldığı çağrı dönemi olmuştur" dedi.

Bu çağrıda özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının ön plana çıktığını anlatan Milletvekili Ceylan, "31 MW kapasiteli yatırım tutarı 214 milyon lira, hibe tutarı 113 milyon lira olan 68 adet yenilenebilir enerji projesinin başvurusu alınmış olup bu durum bugüne kadar destek verdiğimiz yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık 2 katı kadar talep geldiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Hükümetimiz yatırımcılarımızın yanında"

AK Parti hükümetinin yatırım yaparak, üreterek, istihdama katkı sağlayarak elini taşın altına koyan, her yatırımcının omzundaki yükü hafifletmek için dün olduğu gibi bugün de vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Ceylan, "Her yatırımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı çok önemsiyor ve yatırım tutarına bakmaksızın her vatandaşımızın projesini ayrı ayrı değerli buluyoruz. Bundan sonra da insanımızın ve Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmak isteyen herkesin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi