Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı projelerin tamamlanma tarihi belli oldu

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihini 30 Haziran 2026 olarak belirledi. 28 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğ, 28 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süreleri belli oldu.

Buna göre, 2025 yılı başvuru döneminde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan projelerin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
