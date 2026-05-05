Kırmızı et üretimi 2025'te 1,9 milyon ton oldu

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te 2 milyon 105 bin 895 ton olan kırmızı et üretimi, 2025'te yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl, 2024'e göre sığır eti üretimi yüzde 11,5 azalışla 1 milyon 313 bin 7 ton, koyun eti üretimi yüzde 8,1 gerilemeyle 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi yüzde 8,8 düşüşle 90 bin 744 ton, manda eti üretimi ise yüzde 6,3 azalışla 12 bin 909 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2016 yılında 1 milyon 303 bin 648 ton iken, 2025 yılında 1 milyon 885 bin 130 tona ulaştığı görüldü.

2025'te kırmızı et üretiminin yüzde 69,7'sini sığır eti, yüzde 24,9'unu koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluşturdu.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "kasaplık güç oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde ediliyor.

2020-2025 dönemine ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:

Yıl

Üretim Miktarı (ton)

2020

1.785.952

2021

1.952.038

2022

2.191.625

2023

2.384.047
2024

2.105.895
2025

1.885.130

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
